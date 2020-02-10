Balıkesir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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Balıkesir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

10.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:06
Balıkesir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

'in ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde yaşayan E.Ö (45) ile eşi G.Ö (47) arasında, boşanma mevzusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kadın, olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheli koca, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

G.Ö'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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