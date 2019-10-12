Balıkesir'de eş zamanlı FETÖ operasyonu

12.10.2019 10:24

Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı.



Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan arananlara 08.10.2019 günü 3 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonlarda aranan 5 kişi gözaltına alındı.



Emniyette İfadeleri alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 1 kişi tutuklandı. Diğer 4 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA