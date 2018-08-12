Balıkesir'de Erkek Cesedi Bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir genç, kamyonet kasasında ölü bulundu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir genç, kamyonet kasasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi 1. Sokak'ta park halindeki nakliye kamyonetinin kasasında hareketsiz birini gören araç sahibi, durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yanında çakmak gazı bulunan Umut U'nun (23) hayatını kaybettiğini belirledi.
Umut U'nun cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.