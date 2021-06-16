Balıkesir'de Erdek sahilindeki teknelerden bazıları kuvvetli lodostan zarar gördü
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Balıkesir'de Erdek sahilindeki teknelerden bazıları kuvvetli lodostan zarar gördü

Balıkesir'de Erdek sahilindeki teknelerden bazıları kuvvetli lodostan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle sahildeki bazı teknelerde hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle sahildeki bazı teknelerde hasar meydana geldi.

İlçede sabah başlayan lodos, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Halatları kopan ve alabora olup zarar gören tekneler, sahipleri tarafından güçlükle kıyıya çıkarıldı.

Teknelerin sulara gömüldüğü sahilde vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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