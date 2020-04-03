Balıkesir'de elektrik trafosu hırsızlığıyla ilgili 4 kişi yakalandı Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir çiftliğin elektrik trafosundan malzeme çalan 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir çiftliğin elektrik trafosundan malzeme çalan 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli Mahallesi'ndeki oturan B.K, çiftliğinden trafo, güç kontrol rölesi, manyetik şalter ve kablo çalındığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Toplam değeri 15 bin lira olan malzemeler için ekipler çalışma başlattı.

Balıkesir İstihbarat Şubesi ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptığı çalışmalarda, hırsızlığı M.E.M, O.D, A.Ş. ve A.F.T'nin yaptığı tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ise sahibi B.K'ye teslim edildi.

Kaynak: AA