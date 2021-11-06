Balıkesir'de el freni çekilmeyen traktörü durdurmaya çalışan sürücü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de el freni çekilmeyen traktörü durdurmaya çalışan sürücü öldü

AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'de el freni çekilmeyen traktörü durdurmaya çalışan sürücü öldü

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, el freni çekilmeyen traktörden inen sürücü, hareket eden aracı durdurmaya çalışırken tekerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, el freni çekilmeyen traktörden inen sürücü, hareket eden aracı durdurmaya çalışırken tekerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ulubeyler Mahallesi'nde yaşayan Tahsin Yıldız (69), 10 YL 349 plakalı traktörünü evinin önüne park edip araçtan indi.

Daha sonra el freni çekilmediği için yokuş aşağı kaymaya başlayan traktörü durdurmaya çalışan Yıldız, tekerin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız'ın cesedi, Gömeç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title