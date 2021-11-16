DENİZLİ (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli' Konut satışları yüzde 26,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli'de konut satışları 2021 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 oranında artarak bin 649 oldu. Bu satışların 497'si ilk satış, bin 152'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 26 bin 041 konut satışı ve yüzde 19,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin218 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 22. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 18,9 arttı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 oranında artış göstererek 415 oldu. 415 ipotekli satışın 104'ü ilk satış, 311'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 28 bin 049 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 20,4 olurken bu oran Denizli için yüzde 25,2 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 28,7 arttı

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 oranında artış göstererek bin 234 oldu. Bu satışların 393'ü ilk satış, 841'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 109 bin 352 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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