Balıkesir'de eğitime destek hız kesmeden devam ediyor Hayırseverler Alpsel Mercan ve Tansel Mercan tarafından Marmara ilçesinde yaptırılacak "Recep Ahmet Mercan İlk ve Ortaokulu" için protokol imzalandı.

Balıkesir Valiliği Kocaseyit Toplantı Salonunda düzenlenen protokol törenine; Vali Hasan Şıldak, Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, İl Millî Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız ve hayırseverler Alpsel Mercan ile Tansel Mercan katıldı. Hayırseverler Alpsel Mercan ve Tansel Mercan, Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan kontroller ve deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem güvenirliğini karşılamadığı tespit edilen ve yıkımına karar verilen 18 derslikli Marmara Merkez İlk ve Ortaokulu yerine yapılacak olan 18 derslikli yeni okul binasının yapımını üstlendi. Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak, protokol törenindeki konuşmasında; yapılacak okulun Balıkesir'e hayırlı olmasını dilerken hayırseverler Alpsel Mercan ve Tansel Mercan'a da teşekkürlerini iletti. Tarafların protokol metnini imzalamasının ardından tören sona erdi. Kaynak: Bültenler