Balıkesir'de eğitim sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

11.10.2019 15:37

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin Balıkesir'de eğitim sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Balıkesir'de 10 Ekim 2019 tarihinde eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA