Balıkesir'de ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri ertelendi
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Balıkesir'de ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri ertelendi

10.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:55
Balıkesir'de ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri ertelendi

İllerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre çok yüksek riskli kategoride yer alan Balıkesir'de, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı...

İllerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre çok yüksek riskli kategoride yer alan Balıkesir'de, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yapılmasının ertelenmesi kararı alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılımındaki artış nedeniyle vaka çıkan üretim tesislerinde tarama testlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve tesiste gerekli acil tedbirlerin alınması kararı alındı.

Ayrıca, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı ebelik/hemşirelik öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin kentteki Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yapılması ertelendi.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari işlem, suç teşkil eden davranışlara ise ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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