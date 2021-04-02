Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 8, Edremit'te 2 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilerden 4'ünün adresinin Bursa'da olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tümünü yakaladı.

Operasyonlarda, 169 uyuşturucu hap, 14,25 gram esrar, 93,47 gram metamfetamin, 4,11 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 1 boş şarjör, 110 fişek, 1 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya