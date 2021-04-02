Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı.

18 yaşındaki genç kızı başkasına benzettiği için muştayla döven saldırgan tutuklandı
18 yaşındaki genç kızı başkasına benzettiği için muştayla döven saldırgan tutuklandı
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 8, Edremit'te 2 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilerden 4'ünün adresinin Bursa'da olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tümünü yakaladı.

Operasyonlarda, 169 uyuşturucu hap, 14,25 gram esrar, 93,47 gram metamfetamin, 4,11 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 1 boş şarjör, 110 fişek, 1 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Fatih Terim İsmail Kartal Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 23:27:31. #1.16#
title