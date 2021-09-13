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Balıkesir'de duygulandıran anons

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Balıkesir'de duygulandıran anons

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler BALKART'larını okuttuklarında "Vatan size minnettar. " anonsunu duyuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler BALKART'larını okuttuklarında "Vatan size minnettar. " anonsunu duyuyor. Bu uygulama için Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür eden gaziler, çok duygulandıklarını ve gururlandıklarını ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A. Ş, belediye otobüslerinde; şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı. Uygulamada şehit yakınları ve gazilerin, belediye otobüslerinde kullandığı BALKART'ın okuttukları sırada cihazdan "Vatan size minnettar" sesi yükseliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan gaziler, kartlarını okuttuklarında duydukları "Vatan size minnettar" anonsuyla hem duygulandı hem de gururlandı.

Konuyla ilgili, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz "Otobüse binip kartı okuttuğumuzda duyduğumuz 'Vatan size minnettar' sözü bizi son derece memnun, son derece onore ediyor. Yücel Başkanımızın bu çalışması bizleri ziyadesiyle memnun etti, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. " açıklamasında bulundu. Gazi Sinan Atkale ve Gazi İsmail Balaz da Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın bu uygulamasının kendilerini gururlandırdığını belirterek teşekkür etti.

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