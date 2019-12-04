Balıkesir'de durdurulan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Balıkesir'de durdurulan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Balıkesir'de durdurulan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

04.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:18
Balıkesir'de durdurulan minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmeye hazırlanan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bostancı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta bulunan Afganistan uyruklu 8'i kadın, 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmene gıda desteği sağlandı.

Düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler