Balıkesir'de dün kaybolan taksici, İzmir'de ölü bulundu - Haberler
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Balıkesir'de dün kaybolan taksici, İzmir'de ölü bulundu

AA, Metin Aydemir - Güncel
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Balıkesir'de dün kaybolan taksici, İzmir'de ölü bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulundu.

DİKİLİ, İZMİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulundu.

İhbar üzerine Salihleraltı mevkisine giden jandarma ekipleri, ıssız bir bölgede park edilmiş "10 T 3902" plakalı takside inceleme yaptı.

Aramalarda otomobilin bagajında Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası Bahçeci'nin yakınlarının, dün kendisine ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

Cenaze, inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Metin Aydemir - Güncel

Balıkesir, Jandarma, Dikili, İzmir, Güncel, Haberler

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