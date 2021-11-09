Balıkesir'de dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Balıkesir'de dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'de dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde insanların dini duygularını istismar yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde insanların dini duygularını istismar yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçenin kırsal Hacıveliler Mahallesi'nde, Türkiye genelinde birçok vatandaşı dini duygularını istismar ederek dolandırdığı iddia edilen Murat Y, Muhsin A, Vedat G. ve Hüsnü E, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı takip ve operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvalık Adliyesine sevk edilen zanlılardan Murat Y. ve Hüsnü E. nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
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