Balıkesir'de doktora saldıran bir kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde görev başındaki doktora saldıran hasta yakını tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 28 Ocak cuma günü saat 19.00 sıralarında hasta yakınlarınca Balıkesir Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan doktora fiili saldırıda bulunulduğu ifade edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle 2 şüphelinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemleri tamamlanan kişilerin adliyeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerden E.İ'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, M.İ'nin ise tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık personelimize yönelik bu tür kabul edilemez, hakaret, tehdit ve şiddet içeren bütün fiilleri kınıyor, personelimize geçmiş olsun diyor ve bu konuların yakından takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine de yer verildi.