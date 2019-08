Balıkesir'de doğan her bebek için fidan dikilecek

29.08.2019 15:52

Balıkesir'de, Karesi Belediyesince hazırlanan "Her Bebeğe Bir Fidan Projesi" kapsamında doğan her bebek için fidan dikilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeni çocuk sahibi olan çiftlerin sevinçlerine ortak olmak istediklerini belirtti.

Son günlerdeki orman yangınlarına da değinen Orkan, yaşanan tahribata bir nebze olsa merhem olmak istediklerini kaydetti.

Belediye Meclisi adına hatıra ormanı kurmak istediklerini aktaran Orkan, "Vatandaşlarımızın sevinç ve hüzünlerinde her zaman yanlarında olmaya gayret göstereceğiz. Her Bebeğe Bir Fidan Projemiz, fidan dikimiyle de anlamlı hale gelecek. Yavrularımızın isimleri inşallah bu ağaçlarla büyüyecek. Bu ilçede bundan sonra doğan her çocuğun bir ağacı olacak. Böylelikle gelecek nesillere daha yeşil bir Karesi bırakmanın da adımlarını atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA