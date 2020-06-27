Balıkesir'de dış hat uçuşları başladı Yaşanan korona virüs salgını sonrasında yurt dışı uçuşlarına ara verilen Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına Almanya'dan tarifeli seferler başladı.

Yaşanan korona virüs salgını sonrasında yurt dışı uçuşlarına ara verilen Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına Almanya'dan tarifeli seferler başladı. İlk seferde 91 yolcu Koca Seyit'ten yurda giriş yaptı.

Almanya'nın Köln şehrinden havalanan uçak 3 saat 25 dakikalık bir uçuş ile Edremit'te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına iniş yaptı. İnen uçak apron girişinde su takı ile karşılandı. Uçuş nedeniyle havalimanı personeli, emniyet güçleri ve sağlık personeli özel önlemler aldı. Uçağın kapısının açılması ile birlikte alınan korona virüs önlemleri dahilinde yolcuların gümrük ve bagaj işlemleri gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA