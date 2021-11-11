Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Hüseyin Aldemir (59) idaresindeki traktör, kırsal Akçaköy Mahallesi'nde sürücüsünün silaj dökümünün ardından manevra yaptığı sırada devrildi.

Aracın altında kalan Aldemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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