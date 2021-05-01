Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Recep Sidan (67) idaresindeki 10 ZH 724 plakalı traktör, Aslandede Mahallesi Menever mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan Sidan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sidan'ın cesedi Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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