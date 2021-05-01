Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Recep Sidan (67) idaresindeki 10 ZH 724 plakalı traktör, Aslandede Mahallesi Menever mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan Sidan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sidan'ın cesedi Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın