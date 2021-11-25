Balıkesir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Balıkesir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Serkan Ak yönetimindeki 10 ABB 680 plakalı otomobil, Havran-Balıkesir kara yolu Kocadağ kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Orhan Aydoğan ve İsmail Hakkı Bincan, Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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