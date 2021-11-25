Balıkesir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Havran ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Serkan Ak yönetimindeki 10 ABB 680 plakalı otomobil, Havran-Balıkesir kara yolu Kocadağ kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Orhan Aydoğan ve İsmail Hakkı Bincan, Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet