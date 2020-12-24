Balıkesir'de devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
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Balıkesir'de devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

24.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:34
Balıkesir'de devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yusuf Pak'ın kullandığı 07 US 751 plakalı otomobil Bostancı Mahallesi yakınlarında, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

Görenlerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araç içinden yaralı olarak çıkarılan sürücü Pak ve yanında yolcu olarak bulunan Ayşe Emekli, hastaneye kaldırıldı.

Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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