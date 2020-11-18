Balıkesir'de devrilen kamyonun dökülen kimyasal yükü muhafaza altına alındı
18.11.2020 00:15 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:18
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen kamyonun yola dökülen kimyasal yükü, itfaiye ekiplerince yayılmadan muhafaza altına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen kamyonun yola dökülen kimyasal yükü, itfaiye ekiplerince yayılmadan muhafaza altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 10 PJ 139 plakalı kimyasal yüklü kamyon, Bandırma-Balıkesir kara yolunun 10. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, kamyonun kimyasal yükü yola döküldü.
Şoförün yara almadığı kazada, itfaiye ekipleri kimyasal maddelerin çevreye yayılımını önleyerek muhafaza altına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen