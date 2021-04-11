Balıkesir'de DEVA Partisi'nden istifa eden 2 kişi AK Parti'ye geçti
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Balıkesir'de DEVA Partisi'nden istifa eden 2 kişi AK Parti'ye geçti

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Politika
Balıkesir'de DEVA Partisi'nden istifa eden 2 kişi AK Parti'ye geçti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Murat Adısanoğlu ve DEVA Parti Balıkesir İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Murat Karacan, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Murat Adısanoğlu ve DEVA Parti Balıkesir İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Murat Karacan, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEVA Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Murat Adısanoğlu'na rozetini AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Murat Karacan'a da rozetini AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran taktı.

AK Parti İl Başkanlığındaki programa Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Başaran, AK Parti'yi kimsenin bölemeyeceğini belirtti.

Başaran, "Küresel bir proje olan DEVA Partisi'nin, ülke siyasetinde üstlendiği misyon tamamen ayrılıkçı, ayrımcı ve intikam duygusunun dışa vurumudur. AK Parti kurulduğu gün nasıl milletine umut olduysa, bugün de umudun partisidir. AK Parti, ülke genelinde tek başına 11 milyon üyesi olan büyük bir ailedir ve bu aileyi bölmeye kimsenin gücü yetmez." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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