Balıkesir'de dev kaplumbağa kıyıya vurdu
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Balıkesir'de dev kaplumbağa kıyıya vurdu

Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'de dev kaplumbağa kıyıya vurdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde Karakoç Deresi deltasındaki kumsalda vatandaşlar hareketsiz haldeki caretta carettayı fark etti.

Dev kaplumbağanın öldüğünü fark eden vatandaşlar, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerinin yaptıkları incelemelerde hayvanın üzerinde herhangi bir yara tespit edilmedi.

Muhtemelen bir balıkçı ağına takılıp, boğularak ölmüş olabileceği düşünülen 1 metre boyunda, 130 kilogram ağırlığındaki ölü caretta caretta, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ve Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerce sahilden alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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