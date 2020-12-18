Balıkesir'de derneğe kumar operasyonu: 21 kişiye toplam 51 bin lira ceza uygulandı

Balıkesir'de polis ekipleri bir derneğe yaptığı operasyonunda kumar oynayan ve yer temin eden 21 kişiye toplam 51 bin 275 TL idari para cezası uyguladı.

Balıkesir'de polis ekipleri bir derneğe yaptığı operasyonunda kumar oynayan ve yer temin eden 21 kişiye toplam 51 bin 275 TL idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince "Kumar" suçlarına yönelik yapılan çalışma kapsamında; Balıkesir'in Karesi ilçesinde "Balıkesir Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" adı altında faaliyet gösteren dernekte kumar oynattıkları tespit edilmesi üzerine, alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde; Bir oda içerisinde iki ayrı masada toplam: 8 şahsın "Elden Bitme Yanık", başka oda içerisinde ise toplam: 9 şahsın ise "Kılıç" olarak tabir edilen kumar oyunu oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekipleri kumar oyununda kullandıkları 8 bin 75 TL para, 10 deste iskambil oyun kağıdı, 93 adet marka, 1 adet ajanda, 6 adet masa, 27 adet sandalye, 16 adet servis sehpası, 2 adet güvenlik kamera cihazı, 1 adet görüntü aktarma cihazı, 1 adet TV Monitörüne el konuldu

Kumar oyunlarını müşterek olarak organize eden 10 şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılmış, Kumar oyunu oynayan 21 şahsa Kabahatler Kanunun 34. Maddesi "Kumar Oynamak" suçundan bin 225 TL'den toplam: 25 bin 725 TL, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet "Maske ve Sosyal Mesafe kuralını ihlal" suçundan 900 TL'den toplam: 19 bin 800 TL, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ş.S 'ye ise "Bu yeri, kapalı olması gerekirken açıp oyun oynatmak" suçundan 3 bin 180 TL, 4207 Sayılı Kanununa Muhalefet "Kapalı alanda Tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme" suçundan 2 bin 570 TL olmak üzere Genel toplamda: 51 bin 275 TL idari yaptırım uygulanırken, "İzinsiz ve ruhsatsız Lokal faaliyeti" gösteren bu yer süresiz olarak kapatılarak faaliyetten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı