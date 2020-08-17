Balıkesir'de depreme dayanaksız olduğu belirlenen Sakarya İlkokulu yıkıldı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen Sakarya İlkokulu yıkıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen Sakarya İlkokulu yıkıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 derslikli ve 4 kat olarak planlanan okul, 4 bin 26 metrekare alan üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek.

Okulun, depreme dayanaklı hale gelmesinin yanı sıra modern derslikler, atölyeler, spor sahaları, sergi alanı gibi imkanlarıyla örnek bir eğitim yuvası olması hedefleniyor.

Binanın temelinin ilerleyen günlerde atılması planlanıyor.

Kaynak: AA