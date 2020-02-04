Balıkesir'de deprem riski taşıyan 51 eğitim binası yıkılacak

04.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:04

Balıkesir'de deprem riski taşıyan 51 eğitim binası için yıkım kararı verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan "deprem tahkik raporları" sonucuna göre, risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi için kararın alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 51 eğitim binamız için yıkım kararı alınmıştır. Bu binalardan 10'u aynı bahçedeki sağlam olan diğer blokta, bunun dışındaki 41 okulumuzda ise öğrencilerimiz kayıt bölgesindeki en yakın okulda eğitimlerine devam edecektir.

Eğitim öğretimin aksamaması için il ve ilçe müdürlüklerince planlama yapılmış ve tüm tedbirler alınmış olup, okullardaki idarecilerimiz öğrencilerimize gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır. Yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır."

Kaynak: AA