Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor
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Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

Balıkesir'in Edremit ilçasinde deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

11.12.2019 04:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 04:18
Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

'in ilçasinde nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor. Birçok vatandaş ise akaryakıt istasyonlarına giderek araçlarının depolarını doldurmak istedi. Akaryakıt istasyonlarında yoğunlaşan vatandaşlar sürücüler nedeniyle buralarda yoğunluk oluştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Balıkesir'de deprem nedeniyle korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor
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