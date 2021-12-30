Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde ne zaman deprem oldu? Balıkesir'in neresinde deprem oldu? Balıkesir deprem üssü neresi?

BALIKESİR (Haberler.com) - Son dakika gelen habere göre Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem haberinin ardından vatandaşlar deprem ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. AFAD ve Kandilli verilerine göre 30 Aralık 2021 Perşembe günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.23'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem,Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.23'te 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.

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