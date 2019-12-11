Balıkesir'de deprem meydana geldi, depremde şimdiye kadar zarar gören olmadığı açıklandı
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BBC

Balıkesir'de deprem meydana geldi, depremde şimdiye kadar zarar gören olmadığı açıklandı

AFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23:14'te, 23:24'te ve 23.46'da sırasıyla 4.6, 4.3 ve 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.12.2019 00:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:30
Balıkesir'de deprem meydana geldi, depremde şimdiye kadar zarar gören olmadığı açıklandı

verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te 4.6 büyüklüğünde oldu. 10 dakika sonra saat 23: 24'te 4.3 büyüklüğüne ikinci bir deprem oldu. AFAD aynı bölgede saat 23.46'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Valisi Ersin Yazıcı, CNNTÜRK televizyonuna yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle hastanelere başvuru olmadığını ve hasar ihbarı da yapılmadığını açıkladı.

Yazıcı, "Şu ana kadar olumsuz bir bildirim yok" dedi.

Deprem Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Ayrıntılar birazdan...

BBC
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