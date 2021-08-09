Balıkesir'de Deprem Çalıştayı Düzenlendi
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Balıkesir'de Deprem Çalıştayı Düzenlendi

Balıkesir'de Deprem Çalıştayı Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Balıkesir Kent Konseyi tarafından "Balıkesir'in Depremselliği ve Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı" düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Balıkesir Kent Konseyi tarafından "Balıkesir'in Depremselliği ve Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı" düzenlendi.

Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Balıkesir'in Depremselliği ve Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı" Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı yaptı. Yüze yakın davetlinin bulunduğu çalıştaya, Balıkesir AFAD İl Müdürlüğünün yanı sıra; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve 17 Eylül Bandırma Üniversitesinden birçok uzman ve bilim insanı ve STK temsilcileri katıldı.

ÜÇ ANA BAŞLIK ELE ALINDI

Balıkesir'de yerleşim planlaması ve yapılaşmayı yönlendirecek "Deprem Master Planı"nın hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştay kapsamında; üç ana başlık ele alındı. "Balıkesir'in Depremselliği ve Balıkesir İçin Oluşturduğu Tehditler", "Balıkesir'in; Depreme Duyarlılığı, Afet Riski Taşıyan ve Tehdit Eden Unsurlar" ile "Depreme Hazırlık ve Afet Riskinin Azaltılmasında Kentsel Dönüşüm" konuları konuşuldu.

7 masada 'Deprem Master Planı'na dönük çalışmalar yürüten; araştırmacılar, uygulamacı ve bilim insanları öneri ve değerlendirmelerini sundu. Çalıştay sonunda elde edilen bulgu, öneri ve görüşler bir sonuç bildirgesiyle kayıt altına alındı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

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