Balıkesir'de depolama tesislerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Balıkesir'de depolama tesislerinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de depolama tesislerinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir depolama tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir depolama tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma- Bursa yolu Akçapınar Mahallesinde yağ üreten bir fabrikanın depolama tesisinin, makine bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Olay sırasında dumandan etkilenen 3 çalışan, 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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