Balıkesir'de denizde yüzerken fenalaşan kişi boğuldu
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Balıkesir'de denizde yüzerken fenalaşan kişi boğuldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada fenalaşan kişi boğuldu.

Balıkesir'de denizde yüzerken fenalaşan kişi boğuldu
11.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:01

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada fenalaşan kişi boğuldu.

Arkadaşlarıyla Altınkum plajına gelen Cabbar Özkan (56) bir süre sonra yüzmek için denize girdi.

Yüzdüğü sırada fenalaşan Özkan'ı arkadaşları, deniz yüzeyinde hareketsiz halde yatar halde gördü. Arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından karaya çıkarılan Özkan'a ilk müdahaleyi plajda görevli cankurtaran yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, nabzı atmayan Özkan'ı Edremit'teki bir özel hastaneye kaldırdı. Özkan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Özkan'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle kalp pili takılı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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