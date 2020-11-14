Balıkesir'de denizde mahsur kalan 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içinde yardım talebinde bulunan kişilerin olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, botta bulunan 29 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Ekipler, göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya