Balıkesir'de denizde kaybolduğundan şüphelenilen 84 yaşındaki kişinin aranmasına devam ediliyor
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Balıkesir'de denizde kaybolduğundan şüphelenilen 84 yaşındaki kişinin aranmasına devam ediliyor

Balıkesir'de denizde kaybolduğundan şüphelenilen 84 yaşındaki kişinin aranmasına devam ediliyor
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde denizde kaybolduğu tahmin edilen kişinin aranmasına ikinci günde devam ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde denizde kaybolduğu tahmin edilen kişinin aranmasına ikinci günde devam ediliyor.

Önceki gün Altınkum Mahallesi plajında denize girmek için evinden ayrıldığı öğrenilen Bayram Kirpi (84) geri dönmeyince, polise kayıp ihbarında bulunulmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kayıp kişi ile ilgili soruşturma yürütürken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde 2 bot ile arama çalışması sürüyor.

Balıkesir İtfaiyesi de dalgıç ekipleri ve bir botla arama çalışmalarına katılıyor.

Ekiplerin aramalarda şu ana kadar bir ize rastlamadığı öğrenildi.

Dün sahilde bulunan ve Kirpi'ye ait olduğu belirtilen motosiklet ile bazı eşyalar, yediemin deposuna götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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