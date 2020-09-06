Balıkesir'de denizde kaybolduğu iddia edilen kişi için arama çalışması başlatıldı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizde kaybolduğu iddia edilen kişi için arama çalışması başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizde kaybolduğu iddia edilen kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşamüzeri Ören Sahili'ne yanında köpekle gelen 20-25 yaşlarındaki kişinin denize girerek kıyıdan yaklaşık 300 metre açıldıktan sonra geri dönmediğini belirten vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) sevk edildi.

Ekipler, köpeğin bölgede bulunan işletmeye ait olduğunu ve sık sık deniz kenarına geldiğini belirledi.

Denize giren kişinin elbiselerinin yerinde olmadığı ve kolluk kuvvetlerine de herhangi bir kayıp başvurusunda bulunulmadığını tespit eden ekipler, deniz üzerinde botla arama çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada Burhaniye Belediyesince denize giren kişinin çıkmış olabileceği ihtimali üzerine ilçe genelindeki ses yayın sistemi aracılığıyla anons yapıldı.

Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA