Balıkesir'de denizde erkek cesedi bulundu
24.09.2020 23:23 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:26
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
Karşıyaka Mahallesi Mendirek mevkisinde vatandaşlar, bir kişinin denizde hareketsiz durduğunu görünce durumu 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, denizden bot yardımıyla çıkardıkları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede cesedin, Recep Başoğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Başoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Erdek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen