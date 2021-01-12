BALIKESİR - Define yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, define buldukları yalanıyla bazı kişileri dolandırdıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, İzmir'den aradıkları kişilerden bazılarını, tarlada küp dolusu altın ve sikke bulduklarını, bunları uygun fiyatlara satmak istediklerini söyleyerek kandırdı.

Antalya'dan gelen E.F'ye birkaç gerçek altın veren bu kişiler, kuyumcuya kontrol ettirebileceğini belirterek güvenini kazandı.

Şüphelilerden 50 bin lira karşılığında 300 sahte altın ve sikke alan E.F. Antalya'ya döndüğünde dolandırıldığını fark ederek Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Bilecik'ten ilçeye gelen M.K'ye gerçek altınları gösterdikleri sırada zanlıları suçüstü yakaladı.

Ekipler bu kişilerin yanlarında 1650 sahte altın ve 3 altın ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyette işlemleri tamamlanan H.B.A, B.K, C.B, M.İ, K.İ. ve A.G, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın