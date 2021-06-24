BALIKESİR - DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı
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BALIKESİR - DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı

BALIKESİR - DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Açıklamada, kent merkezinde yakalanan zanlının, Irak'ta DEAŞ terör örgütü içinde sözde emir olarak faaliyet gösterdiği, bubi tuzağı hazırlamak ve hazırlatmak çalışmalarında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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