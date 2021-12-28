Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Haberler
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Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de DEAŞ operasyonu İçişleri Bakanlığı: "DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca;

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

BALIKESİR - İçişleri Bakanlığı: "DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 19 şüpheliye yönelik 6 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya, Şanlıurfa) 27.12.2021 günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi."

Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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