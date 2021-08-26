Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, düğünlerde davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği yaşatılıyor.

Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, düğünlerde davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği yaşatılıyor. Kazanlarda kaynatılmış olan buğday genler tarafından özel sopalarla karıştırılırken, dövenlerin boyunlarına da havlulular asılıyor.

Burhaniye de, keşkek, özellikle kırsal kesimde düğün yemeklerinin vazgeçilmezi. Düğünlerde 7-8 eşit yemek hazırlanırken, düğünün son günü de keşkek ikramı yapılıyor. İçine et karıştırılarak kazanlarda pişirilen buğday gençler tarafından karıştırılırken, buna da keşkek dövme deniyor. Ören Mahallesinde Aynur-Ünal Bozkurt çiftinin düğününde de keşkek geleneği unutulmadı. Hazırlanan keşkek pilav ile birlikte ikram ediliyor. Keşkek dövme sırasında davul klarnet veya zurna çalınırken, bazen de oyunlar onanıyor. Davul ve klarnet eşliğinde dövülen keşkek düğünlerin vazgeçilmezi oldu.

Gelenekleri yaşattıklarını anlatan Azmi Ünal, "Keşkeği geleneklerimize uygun bir şekilde davulla zurnayla dövüyoruz. Keşkeğin tadı çok güzel" dedi.

Semra Ünal da, "Bizim toplumumuza ait geçmişten gelen geleneklerden birisi düğünlerimizde keşkek yapılmasıdır. Köyün gençleri keşkeği döverek hazırlıyorlar. Düğün sahibi onlara havlu verir. Sonra da o keşkek ikram edilir. Gelen misafirler ve herkes ağız tadı ile bu keşkeği yer. Keşkek özlemle beklenir. İnsanlar, düğünlerde keşkek yapılsın diye bekler. Çünkü, keşkek bizim vazgeçilmez geleneklerimizden birisi" dedi.

Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği
Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği
Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği
Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hulusi Akar Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Seda Sayan Mesut Akusta Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:36:19. #1.14#

title