Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği

Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, düğünlerde davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği yaşatılıyor.

Balıkesir'de davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, düğünlerde davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövme geleneği yaşatılıyor. Kazanlarda kaynatılmış olan buğday genler tarafından özel sopalarla karıştırılırken, dövenlerin boyunlarına da havlulular asılıyor.

Burhaniye de, keşkek, özellikle kırsal kesimde düğün yemeklerinin vazgeçilmezi. Düğünlerde 7-8 eşit yemek hazırlanırken, düğünün son günü de keşkek ikramı yapılıyor. İçine et karıştırılarak kazanlarda pişirilen buğday gençler tarafından karıştırılırken, buna da keşkek dövme deniyor. Ören Mahallesinde Aynur-Ünal Bozkurt çiftinin düğününde de keşkek geleneği unutulmadı. Hazırlanan keşkek pilav ile birlikte ikram ediliyor. Keşkek dövme sırasında davul klarnet veya zurna çalınırken, bazen de oyunlar onanıyor. Davul ve klarnet eşliğinde dövülen keşkek düğünlerin vazgeçilmezi oldu.

Gelenekleri yaşattıklarını anlatan Azmi Ünal, "Keşkeği geleneklerimize uygun bir şekilde davulla zurnayla dövüyoruz. Keşkeğin tadı çok güzel" dedi.

Semra Ünal da, "Bizim toplumumuza ait geçmişten gelen geleneklerden birisi düğünlerimizde keşkek yapılmasıdır. Köyün gençleri keşkeği döverek hazırlıyorlar. Düğün sahibi onlara havlu verir. Sonra da o keşkek ikram edilir. Gelen misafirler ve herkes ağız tadı ile bu keşkeği yer. Keşkek özlemle beklenir. İnsanlar, düğünlerde keşkek yapılsın diye bekler. Çünkü, keşkek bizim vazgeçilmez geleneklerimizden birisi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay