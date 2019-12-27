Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
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Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

Balıkesir'de, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

27.12.2019 07:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 07:56
Balıkesir'de DAEŞ operasyonu

'de, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Al Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah erken saatlerde il merkezinde 10, İstanbul'da 1 adrese şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Emniyetin ekiplerinin çalışması devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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