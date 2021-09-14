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Balıkesir'de Cumhur ittifakı sahada

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Balıkesir'de Cumhur ittifakı sahada

TBMM'de ittifak yapan MHP ve AK Parti, Balıkesir'de kırsal mahalleleri ziyaret etti.

TBMM'de ittifak yapan MHP ve AK Parti, Balıkesir'de kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu, Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, belediye meclisi üyeleri Cem Özışıklıoğlu, Hasan Hüseyin Karakuş, il ve ilçe yöneticileri mahalle ziyaretlerine Turplu ile devam ediyor. MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve beraberindeki heyet Turplu Mahallesine yaptığı ziyarette, mahallenin istek ve taleplerini dinledi. Heyet bu talepleri Cumhur İttifakı Milletvekili Mustafa Canbey'e aktaracak. - BALIKESİR

Balıkesir'de Cumhur ittifakı sahada

Balıkesir'de Cumhur ittifakı sahada

Balıkesir'de Cumhur ittifakı sahada

Balıkesir'de Cumhur ittifakı sahada

Balıkesir'de Cumhur ittifakı sahada

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Haber: Balıkesir'de Cumhur ittifakı sahada - Haberler
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