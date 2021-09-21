Balıkesir'de çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı - Haberler
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Balıkesir'de çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
Balıkesir'de çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çukurda mahsur kalan eşek itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çukurda mahsur kalan eşek itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Konaktur Mahallesi Büyükşehir Katı Atık Tesisleri mevkisinde, boynuna atık malzemelerin dolanmasıyla bir çukurda mahsur kalan eşeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla eşeği atık malzemelerden ve çukurdan kurtarıp sahibine teslim etti.

Balıkesir'de çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı

Balıkesir'de çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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