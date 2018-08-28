Balıkesir'de Çöplük Alanda Yangın Çıktı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çöplükte başlayıp ağaçlıklara sıçrayan yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çöplükte başlayıp ağaçlıklara sıçrayan yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre, Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesinde, çöplükte başlayıp zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü Erdek Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 5, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait 6 aracın müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.