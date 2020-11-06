Balıkesir'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
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Balıkesir'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

06.11.2020 22:40 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:44
Balıkesir'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, il merkezi ve 3 ilçede yaptığı denetimlerde, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, il merkezi ve 3 ilçede yaptığı denetimlerde, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenmesini önlemek amacıyla il merkezi ve 3 ilçede önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Balıkesir il merkezi ile Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek ve 157 adet fişek ele geçirildi.


Balıkesir'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Balıkesir'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Balıkesir'de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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