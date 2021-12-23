Balıkesir'de çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi

Balıkesir'de çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahsın ev, işyeri ve depolarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 47 bin 320 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 80 bin adet bandrolsüz boş makaron, 87 bin adet bandrollü boş makaron, 18 bin adet sigara sarma kağıdı, 10 paket bin gramlık bandrolü kesilmiş/bozulmuş kıyılmış tütün, 396 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Dokuzuncu kattan atlayan genç kız öldü, arkadaşı ise son anda kurtarıldı

Dokuzuncu kattan atlayan genç kız öldü, arkadaşı ise son anda kurtarıldı

 Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

 Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title