Balıkesir'de çoğunluk maske yasağına uyuyor
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Balıkesir'de çoğunluk maske yasağına uyuyor

Balıkesir'de çoğunluk maske yasağına uyuyor Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu 12 Mayıs'da aldığı kararla maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

16.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:40

Balıkesir'de çoğunluk maske yasağına uyuyor

BALIKESİR - Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu 12 Mayıs'da aldığı kararla maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Cadde ve sokaklarda çoğu kişinin yasağa uymasına rağmen bazı vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın başkanlığında 12 Mayıs'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı tamamen yasakladı. Daha önce açık ve kapalı belirli alanlarda maske zorunluluğu getiren kurul yasak kapsamını tüm kente yaydı. Alınan karar sonrası kapalı alanlarda kamu ve özel sektör çalışanlarının maske taktığı görülürken cadde ve sokaklarda ise bazı vatandaşların yasakları hiçe sayarak maskesiz dolaştığı görüldü.

Öte yandan Balıkesir'de son 3 gündür vaka sayılarında artış olduğu iddia edildi.

Balıkesir'de çoğunluk maske yasağına uyuyor

Kaynak: İHA

Manşet

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