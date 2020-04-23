Balıkesir'de çocuklar 23 Nisan'ı balkonlarda zeybek oynayarak kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir'de çocuklar 23 Nisan'ı balkonlarda zeybek oynayarak kutladı - Haberler
Balıkesir, 23 Nisan, Güncel, Haber

Balıkesir'de çocuklar 23 Nisan'ı balkonlarda zeybek oynayarak kutladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde zeybek oynayarak yaşadı.

23.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:46
Balıkesir'de çocuklar 23 Nisan'ı balkonlarda zeybek oynayarak kutladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde zeybek oynayarak yaşadı.

Edremit ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Avcılar Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencileri, sokakları ve evlerini balon ve bayraklarla süsledi.

Çocuklar, muhtarlığın ilan sisteminden çalan Harmandalı müziği eşliğinde zeybek oynadı.

Avcılar İlkokulu Sınıf öğretmeni Sibel Çay, AA muhabirine, öğrencilerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evlerinde kutladığını söyledi.

Öğrencileriyle böyle bir etkinliğe imza atmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çay, şunları kaydetti:

"Belki statlarda, meydanlarda değildik ama evlerimizin balkonunda, terasında, kapı önlerinde komşularına bakarak, ailelerinin seyrinde bu gösteriyi gerçekleştirdiler. Onların bu heyecanı bizim gözlerimizde mutluluk oldu. Bu zor günlerde savaş veren sağlıkçılarımızı alkışlarla andık. Onları yürekten kutluyoruz. Geçmişte küçücük imkanlarla kocaman zaferler kazanmış ecdadın torunları olduğumuzu her daim gösteriyoruz. Çocuklarımıza bunu ilmek ilmek işliyoruz. Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz."

Yöresel kıyafetiyle evinin önünde zeybek oynayan öğrencilerden Berrin İnce de daha önce meydanlarda kutladıkları yaşadıkları bayramın coşkusunu bu kez evlerinin önünde yaşadıklarını belirtti.

Eylül Özyurt ise "Koronavirüs, bayramımızın üstüne gölge olarak düşmedi ve düşemez de. Her türlü zorluğun altından kalkmayı başaracağız. Yaşasın 23 Nisan." dedi.

Öğrencilerden Deniz Kutlu da okulunu çok özlediğini anlatarak, "Atalarımızın canlarını ortaya koyup armağan ettiği bayramımı koronavirüse inat gülümseyerek kutluyoruz. Daima Ata'mızın izindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haberler
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Rafet El Roman Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Balıkesir'de çocuklar 23 Nisan'ı balkonlarda zeybek oynayarak kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 17:14:17. #1.14#
title